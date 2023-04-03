Події

03:35 03.04.2023

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

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Російські окупанти у неділю обстріляли чотири громади Сумської області, повідомила прес-служба Сумської обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни провели обстріл території 4 громад Сумщини: Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Хотинської", - сказано в повідомленні.

Зокрема, територію Юнаківської громади супротивник обстрілював із міномету – 20 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінія електромережі.

У Хотинській громаді внаслідок мінометного обстрілу (12 прильотів) пошкоджено 6 приватних будинків.

У Білопільській громаді зафіксовано два обстріли з міномету – 17 прильотів.

Територією Краснопільської громади був обстріл з ПТРК (керована ракета), а також мінометний обстріл – 2 прильоти. 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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