Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Російські окупанти у неділю обстріляли чотири громади Сумської області, повідомила прес-служба Сумської обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни провели обстріл території 4 громад Сумщини: Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Хотинської", - сказано в повідомленні.

Зокрема, територію Юнаківської громади супротивник обстрілював із міномету – 20 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінія електромережі.

У Хотинській громаді внаслідок мінометного обстрілу (12 прильотів) пошкоджено 6 приватних будинків.

У Білопільській громаді зафіксовано два обстріли з міномету – 17 прильотів.

Територією Краснопільської громади був обстріл з ПТРК (керована ракета), а також мінометний обстріл – 2 прильоти.