Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області
Російські окупанти у неділю обстріляли чотири громади Сумської області, повідомила прес-служба Сумської обласної військової адміністрації.
"Протягом дня росіяни провели обстріл території 4 громад Сумщини: Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Хотинської", - сказано в повідомленні.
Зокрема, територію Юнаківської громади супротивник обстрілював із міномету – 20 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінія електромережі.
У Хотинській громаді внаслідок мінометного обстрілу (12 прильотів) пошкоджено 6 приватних будинків.
У Білопільській громаді зафіксовано два обстріли з міномету – 17 прильотів.
Територією Краснопільської громади був обстріл з ПТРК (керована ракета), а також мінометний обстріл – 2 прильоти.