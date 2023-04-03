Нідерланди нададуть Україні підтримку у відновленні критичної інфраструктури та допомогу з безпеки та гуманітарної сфери

Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Нідерланди нададуть Україні підтримку у відновленні критичної інфраструктури та всебічну допомогу у сфері безпеки та гуманітарної сфери, повідомила прес-служба Міністерства економіки.

"Наразі відновлення України – це найамбіційніший проект 21 століття, який потребує величезних ресурсів, і водночас відкриває нові можливості для ділового співробітництва. За даними Світового банку, потреби України у відновленні становлять 411 мільярдів доларів. Нідерланди є надійним міжнародним партнером України , який робить свій внесок у боротьбу проти російської агресії та подальшого відновлення країни", - сказала Свириденко.

Зазначається, що 2 квітня Свириденко обговорила з віце-прем'єр-міністром, міністром фінансів Королівства Нідерландів Сігрідом Кааґ участь Нідерландів у реконструкції України, шляхах інтенсифікації двосторонньої співпраці та економічної ситуації в країні.

Свириденко подякувала нідерландській стороні за надане енергетичне обладнання, яке є вкрай важливим для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від нападів держави-агресора.

Сторони обговорили перспективи, які відкриваються бізнесу обох країн з погляду на участь у проектах з реконструкції України. 2023 року Україні потрібно $14 млрд США, щоб покрити найважливіші потреби. Зокрема, відновлення житла, соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень тощо, дитячих будинків, відновлення бізнесу та створення умов його роботи.

"Утримує ця цифра також потреби приватного сектора, підтримка якого передбачається як через реалізацію державних програм, таких як "Е-робота" та компенсація процентної ставки за програмою "5-7-9", а також через залучення інфраструктури МФО для прямого кредитування з боку IFC та EBRD та створення окремого міжнародного трастового фонду для перестрахування військових ризиків", - сказано в повідомленні.

За словами голови Мінекономіки, Україна визначила п’ять пріоритетів раннього відновлення. Це енергетична інфраструктура, гуманітарне розмінування, реконструкція житла, критична та соціальна інфраструктура, підтримка приватного сектору, зокрема малого та середнього бізнесу.

"Уряд України бачить великі перспективи у залученні нідерландських компаній до процесу відновлення, для чого вивчається можливість відновлення та розширення лімітів з боку голландської ЕКА, Atradius. Водночас страхування військових ризиків є ключовим питанням для інвесторів. Створення спеціального міжнародного трастового фонду, над яким уряд вже працює з іноземними партнерами, дозволить залучати до страхування експортно-кредитні агенції країн G7, такі організації як MIGA, DFC, а також міжнародні приватні гравці у сфері страхування", - підсумувала Свириденко.