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23:47 02.04.2023

Найбільш ефективними проти іранських "Шахедів" є великокаліберні кулемети, заявив генерал Наєв

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Найбільш ефективними проти іранських "Шахедів" є великокаліберні кулемети, заявив генерал Наєв

Для ефективної поразки іранських "Шахедів" необхідно застосовувати саме великокаліберні кулемети, повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Шахеди" - малошвидкісні цілі і для їх поразки необхідно застосовувати саме великокаліберні кулемети, які більш ефективні, - сказано на сторінці командувача у фейсбуці.

За його словами, щоб уникнути поразки та виконати своє завдання, вони ("шахеди" – ІФ-У) постійно змінюють маршрути. "Іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Тобто постійно намагаються уникнути наших засобів протиповітряної оборони", - зазначив Наєв.

"Завдяки нашим міжнародним партнерам та керівництву Збройних Сил України, насиченість системи протиповітряної оборони постійно збільшується. Ми розуміємо, що кожен квадратний метр ми прикрити не зможемо. Але ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати. і страхувати один одного", - наголосив генерал.

Наєв зазначив, що противник намагається підібрати час, коли, на його думку, українська оборона має бути "втомленою". "Тому наші зенітники перебувають у постійній бойовій готовності, постійно перебувають у машинах і лише за сигналом включаються і переходять до бойової готовності номер один. Практика показує, що зенітники збиватимуть ворожі цілі і вдень і вночі, зокрема", - підсумував командувач. 

Теги: #україна #наєв #пораження #шахеди

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