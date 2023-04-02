Події

20:06 02.04.2023

Безпеку українським містам принесе тільки військова перемога України

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Безпеку українським містам принесе тільки військова перемога України

Військова перемога України - єдиний шлях, який гарантуватиме безпеку українським містам і громадам, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні російські терористи вдарили по Костянтинівці. Шість людей убито: три жінки, троє чоловіків. Звичайні люди звичайного містечка на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще 11 людей зазнали поранень. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 і системи залпового вогню "Ураган", - сказав він у відеозверненні в неділю.

За його словами, "сьогодні вдарили також по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь, двоє загиблих".

"Це лише кілька прикладів. Є тільки один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку нашим містам і громадам. Цей шлях - військова перемога України, жодного іншого шляху немає", - заявив президент.

"Держава-зло має бути розбита. В усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військову. І пройде", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #перемога #безпека #зеленський

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