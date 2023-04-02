Події

18:54 02.04.2023

Хмельницька міськрада може розірвати з УПЦ (МП) договори користування земельними ділянками

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Хмельницька міськрада може розірвати з УПЦ (МП) договори користування земельними ділянками

На позачерговій сесії Хмельницької міської ради буде розглянуто питання припинення користування УПЦ МП земельними ділянками, заявив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

"Московська фсбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні. Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроект про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло", - написав він у телеграм-каналі в неділю після інциденту з військовим у Хмельницькому.

"На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад", - повідомив він.

На його думку, ті, хто били "військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені".

Раніше повідомлялося, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття військового в соборі УПЦ (МП) у Хмельницькому. Побиттю передував конфлікт між священнослужителями і військовим, який було зафіксовано на відео.

Теги: #упц_мп #хмельницький

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