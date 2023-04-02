Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом побиття військового в соборі УПЦ (МП) у Хмельницькому - ЗМІ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття військового в соборі УПЦ (МП) у Хмельницькому, повідомляє місцеве видання Vsim.ua з посиланням на речника управління патрульної поліції області Вікторію Тимощук.

Вона уточнила, що побиттю передував конфлікт між священнослужителями і військовим.

"Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книжку "Євангелія", вчинив словесний конфлікт щодо священика, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали співробітників поліції. Наразі вирішується питання про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство - ІФ-У)", - повідомила речниця поліції журналістам видання.

Водночас вона додала, що за фактом побиття військовослужбовця, зафіксованого на відео і раніше оприлюдненого в соцмережах, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження щодо священика за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України - "Хуліганство".