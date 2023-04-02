Кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту в Європі вперше перевищила 5 млн

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 28 березня 2023 року досягла 5 млн 8,28 тис., повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті.

За майже два місяці з 31 січня зростання становило 185,15 тис., тоді як за попередній трохи більший період - 72,3 тис., а загалом від кінця травня 2022 року воно становило близько 2 млн.

Кількість біженців зі статусом тимчасового захисту в Європі ближче до кінця січня вже впритул наближалася до позначки 5 млн, сягнувши 4,95 млн. Однак потім було оновлено дані по Німеччині за два місяці, які зафіксували зниження кількості українців у країні з таким статусом одразу більш ніж на 140 тис. - до 881,4 тис.

Чергове оновлення цих даних щодо Німеччини наприкінці березня знову показало зростання - до 922,66 тис.

Згідно з даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, у Польщі - 1 млн 577,29 тис., за майже два місяці їхня кількість зросла майже на 14 тис. Загалом у країну з України, за даними польської прикордонної служби, від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн.

На третьому місці за прийомом українців - Чехія, де кількість зареєстрованих для тимчасового захисту зросла з кінця січня на 16,9 тис. - до 502,0 тис.

На четверте місце вийшла Велика Британія - 191,9 тис. (приріст на 33,1 тис.).

Італія тепер на п'ятому місці - 173,21 тис. (приріст на 2,9 тис.), а за нею зовсім із невеликим відривом іде Іспанія - 171,87 тис. (зростання на 10,9 тис.).

Слідом ідуть Болгарія з показником 155,46 тис. (зростання на 3,8 тис.) і Румунія - 123,76 тис. (приріст на 12,9 тис.).

Понад 100 тис. українців, які зареєструвалися для тимчасового захисту, ще у двох країнах - Франції та Словаччині: відповідно 118,99 тис. (дані на 21 жовтня) і 112,72 тис. (зростання на 5,7 тис.).

Від 50 тис. до 100 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту також в Австрії - 94,98 тис. (зростання на 2,5 тис.), Нідерландах - 89,73 тис. (зростання на 4,5 тис.), Швейцарії - 83,43 тис. (зростання на 4,5 тис.), Литві - 76,16 тис. (зростання на 2,6 тис.).

Серед них також Ірландія - 78,03 тис. (зростання на 5,4 тис.), Бельгія - 69,25 тис. (зростання на 4,9 тис.), Португалія - 58,24 тис. (зростання на 1,1 тис.), Швеція - 53,51 тис. (зростання на 2,3 тис.) і Фінляндія - 52,47 тис. (зростання на 3,2 тис.).

Слідом із показниками від 25 тис. до 50 тис. йдуть Латвія - 46,86 тис. (зростання на 1,6 тис.), Естонія - 44,40 тис. (зростання на 1,6 тис.), Норвегія - 44,01 тис. (зростання на 5,4 тис.), Данія - 39,22 тис. (зростання на 1,5 тис.) та Угорщина - 34,25 тис. (зростання на 0,7 тис.).

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту на Кіпрі - 21,84 тис. (зростання на 1,2 тис.), у Хорватії - 21,35 тис. (зростання на 0,9 тис.) і в Греції - 20,96 тис. (дані на 6 грудня).

Крім того, у статистиці ООН про тих, хто набув статусу тимчасового захисту, представлено біженців України в Словенії - 8,92 тис., Чорногорії - 8,30 тис., Люксембурзі - 6,76 тис. (дані на 25 жовтня), Ісландії - 2,35 тис. (дані на 31 грудня), на Мальті - 1,74 тис., у Сербії та Косово - 1,28 тис., Ліхтенштейні - 0,54 тис. і Албанії - 0,03 тис.

ООН також вказала країни, в яких було зафіксовано біженців з України, проте немає даних про отримання ними статусу: Молдова - 107,01 тис., Туреччина - 95,87 тис., Грузія - 25,70 тис., Північна Македонія - 6,57 тис., Азербайджан - 5,03 тис., Вірменія - 0,55 тис. і Боснія і Герцеговина - 0,17 тис.

Окремо ООН вказує Росію і Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 2 млн 852,4 тис. і 16,71 тис. осіб, однак після 3 жовтня дані щодо Росії перестали оновлюватися, тоді як щодо Білорусі вони ще давніші. Згідно з інформацією ООН, у РФ зафіксовано всіх осіб, які перетнули кордон, тоді як у Білорусі - 21,83 тис. Дані про набуття ними статусу відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Згідно з даними УВКБ ООН на 28 березня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 19,741 млн осіб, із них до Польщі - 10,452 млн, Росії (дані на 3 жовтня) - 2,852 млн осіб, Угорщини - 2,415 млн осіб, Румунії - 2,154 млн осіб, Словаччини - 1,267 млн осіб, Молдови - 795,6 тис. осіб, Білорусі - 16,7 тис. осіб.

Водночас в Україну, за даними ООН, із 28 лютого 2022 року до 28 березня 2023 року в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 11,200 млн осіб.

Організація нагадує, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідного статусу, з яких у Європі - 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало в 6,1 млн, зокрема в Європі - 5 млн.