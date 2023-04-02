У Херсонській області триває відновлення пошкоджених окупантами ліній електропередачі, а вибухотехніки Нацполіції та ДСНС продовжують розмінування територій, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Для відновлення світла на Херсонщині працювали 23 бригади - це 111 робітників і 38 одиниць техніки. Минулої доби енергетики виконували аварійно-відновлювальні роботи на лініях, що живлять Добрянку, Новопетрівку, Калинівське, Давидів Брід, Посад-Покровське, Олександрівку та Херсон", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що над відновленням пошкоджених російськими обстрілами будівель у Херсоні працювали 20 робітників Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Роботи виконали за 4 адресами, закрили 33 віконні прорізи та встановили 21 лист для захисту пам'ятника Тарасу Шевченку.

Водночас вибухотехніки Нацполіції обстежили 1,8 гектара територій, вилучили 13 боєприпасів, знищили 49 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки ДСНС обстежили 7,8 гектара територій, вилучили та знешкодили 178 вибухонебезпечних предметів. Підрозділи ЗСУ обстежили 15 гектарів територій, на яких виявили та знищили 101 вибухонебезпечний предмет.

"З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 94 особи, з них 23 дитини", - зазначають в ОВА.

Видача гуманітарної допомоги жителям Херсонщини триває. Так, жителі деокупованих територій від міжнародних громадських організацій, благодійників та волонтерів минулої доби отримали 1447 продуктових наборів, 13920 буханок хліба, 720 банок консервів, понад 8 тис. літрів питної води, 220 овочевих наборів, 45 гігієнічних наборів та 450 гарячих обідів. Також людям роздали 10 ремонтних наборів, 30 коробок одягу, 31 кубометр дров, 95 планшетів і 109 хромбуків.

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