Події

11:11 02.04.2023

Мер Мелітополя повідомив про вибухи в місті: "вибухова неділя для окупантів"

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Мер Мелітополя повідомив про вибухи в місті: "вибухова неділя для окупантів"

Мер Мелітополя Іван Федоров у неділю вранці повідомив про вибухи в окупованому місті.

"Вибухова неділя для окупантів у Мелітополі. У місті лунають вибухи", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі уточнюється, що саме "палає у ворога цього разу". "Очікуємо подробиць від Генштабу", - підсумував він.

Пізніше він повідомив, що жителі Мелітополя фіксують чорний дим над міським локомотивним депо.

"Не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо. Уже втретє за тиждень щось там вибухає. Жителі фіксують чорний дим", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Мер додав, що наразі збирається інформація про ліквідовану ворожу техніку. 

Теги: #мелітополь #вибухи

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