Події

08:48 02.04.2023

Російські окупанти за добу вбили одного мирного жителя Херсонщини, поранили ще двох

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Російські окупанти за добу вбили одного мирного жителя Херсонщини, поранили ще двох

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області, унаслідок чого за добу в регіоні загинула 1 особа, ще 2 дістали поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, за минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 290 снарядів по території Херсонщини. Окупанти обстрілювали область, використовуючи авіацію, "Гради" та артилерію.

"Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів. 26 снарядів влучили в житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки", - написав Прокудін у телеграмі в неділю.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, 2 - дістали поранення", - зазначив він.

Крім того, глава ОВА повідомив, що за останню добу з деокупованої території області евакуйовано 94 людини.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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