Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із президентом Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе, повідомляє пресслужба Глави Української Держави.

"Учасники зустрічі розповіли Морінарі Ватанабе про агресію, яку чинить Росія проти України, зокрема й про злочини проти українських дітей, серед яких – насильницька депортація. Представники України також наголосили, що Росія використовує своїх спортсменів для пропаганди агресії, тож закликали Морінарі Ватанабе підтримати ініціативу щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді 2024 року", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті ОП у суботу ввечері.

Також у зустрічі взяли участь радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук, сестра в.о. командира 36-ї бригади морської піхоти Сергія Волинського Тетяна Харько, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, спортсменка, українська легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор Олена Говорова.

Під час зустрічі Єрмак зазначив, "що 90% представників російської гімнастики одночасно є членами клубу російської армії – ЦСКА, чим по суті представляють російських військових – саме тих, які щодня беруть участь у бомбардуванні, нищенні українських міст і вбивствах українців".

"Ми знаємо, що санкції – це кращий нелетальний спосіб впливу. Тому Україна наголошує на необхідності продовження санкцій. І один із їх видів – не давати російським та білоруським спортсменам можливості брати участь в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях", - наголосив голова ОП.

Також він зазначив, що "Україна прагне вигнати російські війська зі своєї землі, відновити територіальну цілісність. А щодо осіб, які підтримують російську агресію, мають бути вжиті відповідні кроки від усіх міжнародних організацій, зокрема й спортивних".