Резніков провів зустріч із міністром оборони Словаччини

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із главою міноборони Словацької Республіки Ярославом Надєм, під час якої було обговорено використання артилерійського озброєння, а також навчання ЗС України і розширення програм підготовки для різних військових спеціальностей, повідомляє пресслужба Міноборони.

Крім цього Резніков подякував уряду і народу Словаччини, а також особисто главі Міноборони за передачу військової допомоги ЗСУ, зокрема - літаків Міг 29.

"Словацька Республіка - одна з тих дружніх країн і наших сусідів, які щиро допомагають Україні та поважають наш суверенітет.(...) Нині для нас також важливий напрямок – експлуатація та модернізація артилерійського озброєння, яке надає Словаччина. Серед пріоритетів – навчання наших воїнів та розширення програм підготовки. Ми цінуємо військову допомогу, яку надає нам народ Словацької Республіки для того, щоб Україна вистояла і перемогла у цій війні", - цитує пресслужба главу Міноборони.

Крім цього міністри оборони провели зустріч із воїнами ЗСУ. "Представники іноземної делегації почули з перших вуст про досвід застосування західного озброєння, зокрема словацького виробництва, в бойових умовах".

"Словацька Республіка підтримує українське військо так, наскільки це можливо. Як міністр оборони докладу максимум зусиль, щоб артилерійські системи вдосконалювалися, адже ми теж вивчаємо надану вами інформацію з фронтів війни", - зазначив Ярослав Надь.