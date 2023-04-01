Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ (МП) Павлу у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці

Шевченківський районний суд Києва в суботу ввечері обрав митрополиту УПЦ (МП), настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу (Петру Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі Київської області.

Суд також зобов'язав митрополита УПЦ (МП) носити електронний браслет.

В ухвалі, яку зачитав суддя, зазначено, що підозрюваний відбуватиме домашній арешт за місцем проживання в Київській області (Бориспільський район); має прибувати до слідчого, прокурора в даному судовому провадженні, слідчого судді або до суду на вимогу; утриматися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

У задоволенні інших клопотань суд відмовив.

Електронний браслет підозрюваному одягли в залі суду.

Як повідомлялося, Служба безпеки України заявила, що зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України.

"Встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, що виправдовували або заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза", - повідомив пресцентр СБУ.

Лебедю повідомлено про підозру за ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань) та ч.1 ст.436-2 (виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). За місцем проживання та тимчасового перебування фігуранта проводилися слідчі дії.