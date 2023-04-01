Події

19:43 01.04.2023

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $343,2 млн

1 хв читати
Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $343,2 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) знизився цього тижня до $343,2 млн із $495,5 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 27 до 31 березня 2023 року купівля ним валюти була відсутня вже третій тиждень поспіль.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав відразу 0,7 грн – близько 37,75 грн/$1, так дорого гривня не коштувала з 20-х чисел липня минулого року, коли Нацбанк девальвував офіційний курс на 25% до 36,5686 грн /$1.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $61,3 млн, тоді як продав $7 млрд 243,4 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в лютому знизився до $2,43 млрд порівняно з $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні, що більше за показники листопада та жовтня – відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд. У березні інтервенції орієнтовно скоротилися до $1,65 млрд.

Через зниження валютних надходжень від міжнародних партнерів та одночасного зростання виплат за валютними боргами міжнародні резерви України в лютому знизилися на 3,5%, або $1,064 млрд – $28,865 млрд, але залишилися вищими за рівень початку року в $28,494 млрд. У березні, коли міжнародні надходження підскочили, очікується і суттєве зростання резервів, орієнтовно вони перевищать $30 млрд.

 

 

Теги: #нбу #інтервенції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 01.04.2023
СЕП Нацбанку перейшла на цілодобову роботу на базі нового стандарту

СЕП Нацбанку перейшла на цілодобову роботу на базі нового стандарту

15:14 28.03.2023
Нацбанк визнав небездоганною репутацію непідсанкційних акціонерів Сенс Банку і запровадив заборону права голосу за 100% його акцій

Нацбанк визнав небездоганною репутацію непідсанкційних акціонерів Сенс Банку і запровадив заборону права голосу за 100% його акцій

16:10 26.03.2023
Уряд України схвалив проєкт Меморандуму з МВФ за новою програмою EFF

Уряд України схвалив проєкт Меморандуму з МВФ за новою програмою EFF

20:55 24.03.2023
НБУ занепокоєний можливою стратегією виходу RBI з російського ринку шляхом обміну активів російської "дочки" на підсанкційний австрійський Сбербанк

НБУ занепокоєний можливою стратегією виходу RBI з російського ринку шляхом обміну активів російської "дочки" на підсанкційний австрійський Сбербанк

19:26 24.03.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $495,5 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $495,5 млн

11:45 21.03.2023
Прибуток українських банків за січень-лютий зріс у 2,2 раза - НБУ

Прибуток українських банків за січень-лютий зріс у 2,2 раза - НБУ

07:51 18.03.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $376,2 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $376,2 млн

20:20 17.03.2023
НБУ спростовує інформацію про надання Дянкову доручень щодо пошуку потенційних інвесторів Сенс Банку

НБУ спростовує інформацію про надання Дянкову доручень щодо пошуку потенційних інвесторів Сенс Банку

10:36 17.03.2023
Банкіри називають причинами зміцнення готівкового курсу гривні до 37,5-39 грн/$ сезонність і дії НБУ, очікують його збереження до кінця березня

Банкіри називають причинами зміцнення готівкового курсу гривні до 37,5-39 грн/$ сезонність і дії НБУ, очікують його збереження до кінця березня

16:03 16.03.2023
Збільшений дефіцит держбюджету вдасться профінансувати без емісії - голова НБУ

Збільшений дефіцит держбюджету вдасться профінансувати без емісії - голова НБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій

Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності

Кулеба: Головування РФ у Радбезі ООН - це ляпас для міжнародної спільноти

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Ради Федерації, Мінфіну РФ і ФСБ, а також 275 фізосіб, включно з Богуслаєвим

Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak - прем'єр Моравецький

ОСТАННЄ

Шмигаль у відповідь на петицію із закликом не забороняти УПЦ (МП) доручив Держетнополітики опрацювати порушені в ній питання

Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій

Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності

Ердоган ухвалив рішення парламенту Туреччини ратифікувати членство Фінляндії в НАТО

Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ (МП) Павлу

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних і 25 авіаційних ударів

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали російських паспортів

В основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається накопичення пасажирського транспорту на в'їзд в Україну

Суд погодив примусовий привід настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, засідання продовжиться сьогодні - УПЦ (МП)

Російські окупанти наростили присутність у Чорному морі, в угрупованні три ракетоносії - ОК "Південь"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА