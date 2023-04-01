Окупанти утримують у Чорному морі 2 носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на суботу, 1 квітня, перебуває шість ворожих кораблів, із них два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 12 ракет, повідомляють у телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - сім, із них три носії "Калібрів" загальним залпом до 20 ракет.

За минулу добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 20 суден, з них 4 - з Босфору, а в бік Чорного моря - 14 суден, з них 3 прослідували далі в бік Босфору.

Як повідомлялося, 20 березня окупанти прибрали всі носії "Калібрів" з чергування в акваторії Чорного моря, наступного дня їх також не було. 23 березня на чергування було виведено 4 ракетоносії, 24 березня їх у Чорному морі було 3 загальним залпом у 20 "Калібрів", 25 і 26 березня - 2 ракетоносії загальним залпом у 8 ракет.

Із 27 березня в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні кілька днів залишався лише один носій "Калібрів". До вечора п'ятниці, 31 березня, був виведений другий ракетоносій.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського ЧФ. Дальність ураження таких ракет - понад 2500 км по наземних цілях і понад 375 км - по морських.