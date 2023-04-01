Митрополита Павла викликано на допит на 12:00 суботи, після чого вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу

Намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла викликано на допит до правоохоронних органів на 12:00 суботи, 1 квітня, після чого вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу, повідомляють в Українській православній церкві (Московського патріархату).

"1 квітня 2023 року, близько 7:30, працівники СБУ вручили підозру наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлу. Митрополита Павла звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст.161 Кримінального кодексу). Ідеться про висловлювання щодо ПЦУ та Константинопольського патріархату, сказані ним у відеозверненні "Просимо справедливості для нашої Церкви", - йдеться в повідомленні монастиря.

Зазначається, що в будинку намісника на території Києво-Печерської лаври проводилися обшуки.

"На 12 годину владику викликали на допит. Після чого буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу", - ідеться в повідомленні.

Пізніше, під час богослужіння, митрополит Павло заявив, що має намір з'явитися на допит в СБУ.

Після завершення служби, митрополит сказав, що на нього чекають у СБУ, сів в автомобіль і поїхав.