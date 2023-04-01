Швидке відновлення обов'язкового декларування доходів чиновниками є умовою програми з МВФ

Відновлення зобов'язання для чиновників подавати декларації про майно і доходи найближчими місяцями є однією з умов програми розширеного фінансування EFF на $15,6 млрд, затвердженої Міжнародним валютним фондом (МВФ) для України в п'ятницю, повідомив голова місії Фонду Гевін Грей.

"У рамках програми влада віддана цілеспрямованому відновленню декларацій про активи навіть за нинішніх обставин. Ми розглядаємо це як важливий захід...", - сказав він на брифінгу в п'ятницю.

Грей уточнив, що МВФ працюватиме з владою над цим питанням, щоб до першого перегляду програми в червні-липні цього року його вирішити.

Як повідомлялося, у лютому поточного року посли країн "Великої сімки" в Україні висловили сподівання на швидке відновлення Верховною Радою призупиненої на час воєнного стану системи електронного декларування майна та доходів чиновників, що "дасть змогу запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади".

Голова Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) Олександр Новіков у середині березня заявив, що розраховує на відновлення декларування в найближчі два місяці, але вважає, що публічна частина реєстру декларацій має залишатися прихованою до кінця війни.

За його словами, всі органи державної влади мають доступ до даних реєстру декларацій і даних, необхідних їм для виконання посадових обов'язків.

Декларації за 2022 рік подали близько 6% декларантів. За 2021 рік - до 50%, зокрема два заступники керівника Офісу президента, міністр освіти і науки, міністр оборони, 28 народних депутатів, п'ять керівників обласних військових адміністрацій та 163 судді.