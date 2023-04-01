Події

08:21 01.04.2023

Ворог посилив контррозвідувальний режим на Луганщині

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Ворог посилив контррозвідувальний режим на Луганщині

Російські окупанти посилили контррозвідувальний режим у Троїцькому районі Луганської області, виселяють місцевих мешканців із власних будинків для заселення військовослужбовців РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області  окупанти посилили контррозвідувальний режим. Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах - відключено мобільний зв'язок", - ідеться в ранковому зведенні в суботу на фейсбук-сторінці.

Також зазначається, що продовжують фіксуватися випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях. Зокрема, у окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області, відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення #луганська

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