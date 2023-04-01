Події

08:05 01.04.2023

Ворог у п'ятницю обстріляв чотири громади на Сумщині, поранено одну людину

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Ворог у п'ятницю обстріляв чотири громади на Сумщині, поранено одну людину

У п'ятницю, 31 березня, російські окупанти обстріляли 4 громади Сумської області, поранення дістав мирний житель Сумського району, повідомили в ОВА.

"Упродовж дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотинської, Есманьської", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, з території Росії вранці здійснено артилерійський обстріл - 20 прильотів по Зноб-Новгородській громаді.

По Хотинській громаді окупанти били з артилерії - 25 прильотів. "Унаслідок одного з обстрілів дістав поранення житель Сумського району", - наголосили в ОВА.

На територію Білопільської громади ворог скинув 10 мін.

В Есманьській громаді було зафіксовано обстріл із міномета з території Росії.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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