1квітня: Цей день в Україні та у світі

ДЕНЬ 402 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 402 RUSSIAN AGRESSION

1 квітня відзначають День сміху, Міжнародний день птахів, День народження коньяку, Міжнародний день битви подушками.

В Україні - День пробудження домовика. У Нідерландах - тиждень музеїв, у Стамбулі - фестиваль тюльпанів.

Православна церква вшановує пам'ять двох християнських святих - Хрисанфа і Дарії Римських.

1 квітня 2022 року Київську область повністю звільнили від російських окупантів.

Ще цього дня - почалися розкопки давньоримського міста Помпеї (1748р.), день народження долара (1778р.), відбулася перша презентація розчинної кави (1938р.).

1906 - Підписання міжнародної конвенції з охорони птахів;

1917 - У Києві проходить Свято Свободи - одна з найбільших національних маніфестацій в історії України;

1918 - Сформовано Королівські повітряні сили Великої Британії;

1919 - Асканію-Нову оголошено народним заповідним парком;

1924 - Адольфа Гітлера засуджено на п'ять років неволі за Пивний путч;

1976 - Стів Джобс і Стів Возняк засновують Apple;

2001 - Нідерланди легалізують одностатеві шлюби;

2002 - Нідерланди легалізують евтаназію;

2009 - Албанія та Хорватія приєдналися до НАТО.

День пробудження домовика

В Україні за народним календарем - День пробудження домовика. Наші предки вірили, що з настанням холодів домовик засинає і прокидається тільки навесні. Тому цього дня намагалися задобрити духа дому, влаштовували гучні вечірки, веселилися, співали, танцювали. А ще ретельно прибирали в домі, бо вірили, що домовик ненавидить бруд.

Міжнародний день битви подушками

Відзначається в першу суботу квітня. З'явився флешмоб у 2008 році і швидко набув популярності. Правила боїв прості: потрібно одночасно бити один одного подушками. Чіпати людину без подушки заборонено. Головна мета свята - допомогти подолати стрес.

День сміху

День сміху - міжнародне свято, що відзначається в усьому світі 1 квітня. Цього дня прийнято розігрувати рідних, друзів і просто знайомих, або жартувати над ними.

Історію виникнення свята сміху пов'язують із тим, що спочатку 1 квітня святкувалося в багатьох країнах як день весняного рівнодення і час Великодня. Святкування з нагоди весняного нового року завжди супроводжувалися жартами і веселими витівками. Традиція свята живе і сьогодні: причиною стала сама природа, бо весняні примхи погоди люди намагалися задобрити жартами і розіграшами.

Інша версія виникнення Дня сміху пов'язана з переходом на Григоріанський календар, запроваджений Папою Римським Григорієм 1582 року.

Новий рік у середні віки відзначали наприкінці березня, до того, як у 1563-1564 роках король Карл Дев'ятий реформував у Франції календар. Тому Новорічний тиждень починався 25 березня і закінчувався 1 квітня.

Міжнародний день птахів

Щороку 1 квітня відзначається Міжнародний день птахів - інтернаціональне екологічне свято. Його мета - збереження видового різноманіття та чисельності птахів.

А виникло воно 1894 року в американському штаті Пенсильванія, як дитяче свято. Незабаром, здобувши популярність завдяки журналістам, почало масово проводитися в усіх штатах США, потім у Європі.

19 березня 1902 року було ухвалено "Міжнародну конвенцію з охорони птахів, корисних у сільському господарстві", яку підписали понад десять держав. Вона набула чинності 12 грудня 1905 року. 18 жовтня 1950 року в Парижі підписано "Міжнародну конвенцію про охорону птахів", яка замінила попередній документ для більшої частини держав-учасниць - вона розглядала вже всі види птахів, а не лише корисні для сільського господарства.

Нині Міжнародний день птахів відбувається в рамах біологічної програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" в багатьох країнах світу.

Міжнародний день битви подушками

Відзначають у першу суботу квітня. З'явився флешмоб у 2008 році і швидко набув популярності. Правила боїв прості: потрібно одночасно бити один одного подушками. Чіпати людину без подушки заборонено. Головна мета свята - допомогти подолати стрес.

День народження коньяку

1 квітня відзначається неофіційне, відоме переважно в колах фахівців-виробників, а також шанувальників одного з міцних алкогольних напоїв свято - День народження коньяку.

Коньяк - міцний алкогольний напій, різновид бренді, тобто винного дистиляту, що виготовляється за суворою технологією з певних сортів винограду в конкретній місцевості.

Назва коньяк французька, вказує на найменування містечка і місцевості (регіону), в якій він виробляється. Законодавством Франції та суворими регламентами виробників цієї країни чітко прописані вимоги до виготовлення цього алкогольного напою. Найменші відхилення від технології вирощування сорту винограду, процесу виробництва, зберігання і розливу можуть позбавити виробника ліцензії.

У цих же регламентах прихована і дата, яка вважається днем народження коньяку. Пов'язана вона з тим, що все заготовлене для виробництва коньяку молоде виноградне вино, яке перебродило за зиму, має бути розлито в бочки до 1 квітня. Оскільки настання весняного потепління і мінливість весняної погоди в цьому регіоні Франції можуть негативно позначитися на смакових якостях напою, що порушить технологію виробництва коньяку. З цього часу (1 квітня) починається відлік віку або витримки коньяку. Ці регламенти були затверджені у Франції вперше 1909 року, після чого неодноразово доповнювалися.

Фестиваль тюльпанів у Стамбулі

Щороку у квітні Стамбул перетворюється на тюльпанову столицю світу.

Мільйони тюльпанів висаджують по всьому місту. Їх можна побачити практично в будь-якому куточку Стамбула: від парків і алей до міських автомагістралей і багатьох дворів. Причому висаджують квіти не лише спеціальні служби, а й самі жителі міста. Адже напередодні фестивалю всім охочим роздають цибулини цих прекрасних рослин безкоштовно.

Тиждень музеїв у Нідерландах

Щорічно один із тижнів квітня в Нідерландах проводять жителі і туристи країни з користю для підвищення освітнього та культурного рівня - він стартує в Національний музейний вихідний, коли понад 400 музеїв відкривають двері для безкоштовного (або з великою знижкою) відвідування.

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять двох християнських святих - Хрисанфа і Дарії Римських, які жили в 3 столітті. Хрисанф походив із сім'ї язичників, але, прочитавши Новий Завіт, вирішив стати християнином. Батько, волів відвернути юнака від віри, тому одружив його з Дарією, жрицею Афіни Паллади. Однак Хрисанф зміг навернути в християнство і її. Подружжя вирішило вести цнотливе життя і закликало до цього інших. Городяни поскаржилися на Хрисанфа і Дарію владі. Християнську пару піддали катуванням, а потім стратили.

Іменини: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія