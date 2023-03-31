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22:09 31.03.2023

Франція працює над механізмом притягнення до відповідальності Росії і за злочин агресії - Макрон

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Франція працює над механізмом притягнення до відповідальності Росії і за злочин агресії - Макрон

Франція працює з партнерами щодо встановлення механізмів притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії, сказав президент Франції Емманюель Макрон у відеозверненні до "Бучанського саміту".

"Ми з партнерами визначаємо механізми, для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії", - сказав він.

"Російська агресія призвела до систематичних воєнних злочинів. За всі ці злочини мають бути покарання. Франція не забуде Бучу, злочини в Ізюмі, Маріуполі, Оленівці", - сказав Макрон.

За словами президента, "щотижня ми дізнаємося про нові злочини. Це має бути засуджено. Ми даємо підтримку в розслідуваннях і з перших тижнів війни ми залучили жандармів, надали обладнання для визначення ДНК".

Макрон зазначив, що "Міжнародний кримінальний суд має отримати необхідні докази".

"Без правосуддя не може бути довгострокового миру", - наголосив він.

 

 

Теги: #росія #відповідальність #франція

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