Росіяни двічі за день обстріляли Марганецьку громаду: били з важкої артилерії та БПЛА

Російські війська за день двічі обстріляли Марганецьку громаду - пошкоджено соціальну установу, автомобіль і кілька господарських будівель; без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні за день ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Спочатку обстріляли з важкої артилерії, а пізніше - з БПЛА. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними голови ОВА, у Марганці пошкоджено соціальну установу, автомобіль і "пару господарських будівель".

"Наслідки атак ще уточнюються", - зазначив Лисак.