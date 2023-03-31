Події

20:59 31.03.2023

Росіяни двічі за день обстріляли Марганецьку громаду: били з важкої артилерії та БПЛА

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Росіяни двічі за день обстріляли Марганецьку громаду: били з важкої артилерії та БПЛА

Російські війська за день двічі обстріляли Марганецьку громаду - пошкоджено соціальну установу, автомобіль і кілька господарських будівель; без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні за день ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Спочатку обстріляли з важкої артилерії, а пізніше - з БПЛА. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними голови ОВА, у Марганці пошкоджено соціальну установу, автомобіль і "пару господарських будівель".

"Наслідки атак ще уточнюються", - зазначив Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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