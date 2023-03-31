Держкіно все ще не підписало контракт із переможницею конкурсу на гендиректора "Довженко-Центру" Гончарук

Державне агентство України з питань кіно все ще не підписало контракт із переможницею конкурсу на посаду генерального директора держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка" Оленою Гончарук.

"Після визначення переможця конкурсу на посаду генерального директора "Довженко-Центру", Держкіно 21 лютого надало Олені Гончарук свою версію контракту. Проєкт контракту суттєво відрізнявся від типового контракту та попередніх аналогічних документів, а також містив велику кількість пунктів, що посилаються на різні законодавчі акти, пунктів, які регламентують відносини між "Довженко-Центром" та Держкіно, а не керівником та Держкіно, а деякі також суперечать статуту", - ідеться в повідомленні пресслужби Центру.

Зазначається, що 9 березня Гончарук надіслала до Держкіно протокол розбіжностей щодо контракту зі своїми коментарями та пропозиціями викласти окремі пункти в іншій редакції.

"Олена Гончарук зацікавлена в підписанні контракту з органом управління на взаємно узгоджених умовах і розраховує на такі самі наміри Держкіно. Попри те, що зволікання з призначенням керівника, ба більше, з відповіддю на пропозиції до контракту, обмежує і блокує діяльність Центру. Ми чекаємо відповіді від органу управління", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, голова Держкіно 2 листопада 2022 року призначила Юлію Каждан виконувачем обов'язків генерального директора "Довженко-Центру". Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій "Довженко-Центру" буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив "Довженко-Центру" висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника, а згодом не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію "Довженко-Центру" до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

17 листопада 2022 року в. о. гендиректора "Довженко-Центру" Каждан подала у відставку. Новим в. о. було призначено Андрія Алфьорова, але станом на 17 січня в "Довженко-Центрі" заявляють, що Алфьоров так і не вступив на посаду.

21 грудня 2022 року Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру".