Суд заарештував ексдиректора з правових питань ДП "Антонов" із можливістю внесення застави

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6,71 млн грн застави колишньому директору з правових питань ДП "Антонов", повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У разі внесення застави на нього буде покладено такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Як повідомлялося, 10 березня детективи НАБУ повідомили про підозру в розтраті та пособництві в розтраті понад 18 млн грн коштів держпідприємства та складанні завідомо неправдивих документів колишньому директору з правових питань держпідприємства "Антонов" (Київ) і директору адвокатського об'єднання.

Слідство встановило, що в липні 2018 року адвокатське об'єднання в межах договору про надання юридичних послуг зобов'язалося надати ДП "Антонов" послуги зі стягнення заборгованості з АТ "Брокбізнесбанк" (Київ) за депозитним договором загальним розміром понад 347 млн грн. У грудні того самого року держпідприємству "Антонов" від Брокбізнесбанку як часткове стягнення заборгованості було передано нежитлову будівлю в Києві вартістю понад 120 млн грн.

Згідно з укладеним договором і додатковою угодою до нього, винагорода адвокатів за юридичні послуги мала становити 5% від вартості зазначеного переданого, але нереалізованого майна. Однак директор із правових питань "Антонова", перебуваючи у змові та за пособництва директора адвокатського об'єднання, погодив оплату послуг адвокатам у безпідставно завищеному розмірі - майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата - близько 7 млн грн).

У травні 2021 року на виконання законів України та розпорядження Кабінету Міністрів нежитлову будівлю було передано до сфери управління однієї з держустанов за ринковою вартістю понад 212 млн грн. Водночас на зазначену суму було списано боргові зобов'язання ДП "Антонов" перед державою.

У подальшому директор із правових питань ДП "Антонов" за пособництва директора адвокатського об'єднання безпідставно прийняв виконання юридичних послуг та надав дозвіл на додаткове перерахування грошових коштів держпідприємства на користь юридичної фірми нібито за виконання договору про надання юридичних послуг із передання у сферу управління однієї з державних установ будівлі за ринковою вартістю понад 212 млн грн. Зазначені дії осіб призвели до повторної розтрати матеріальних ресурсів ДП "Антонов" на суму понад 11 млн грн.

Водночас адвокатське об'єднання до передачі будівлі від ДП "Антонов" до іншої державної установи та списання боргових зобов'язань ДП "Антонов" перед державою жодного стосунку не мало, а зазначене питання взагалі не було охоплене договором про надання юридичних послуг.

Злочинні дії осіб призвели до завдання держпідприємству понад 18 млн грн збитків.