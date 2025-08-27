Інтерфакс-Україна
Події
15:16 27.08.2025

Antonov Logistics Salis GmbH побудує ангар для техобслуговування літаків у Лейпцигу

2 хв читати
Antonov Logistics Salis GmbH побудує ангар для техобслуговування літаків у Лейпцигу
Фото: https://www.facebook.com

Antonov Logistics Salis GmbH, дочірня компанія ДП "Антонов", створена для обслуговування вантажних авіаперевезень за програмою країн НАТО, починає будівництво ангару для технічного обслуговування літаків в аеропорту Лейпцигу (LEJ) у Німеччині, який після повномасштабної агресії РФ проти України став основною базою авіакомпанії "Авіалінії Антонова".

Згідно із повідомленням аеропорту Лейпцигу/Галле у Facebook, будівля буде зведена на площі близько 24 тис. кв. м, підготовчі роботи до будівництва вже тривають, а його завершення заплановано на 2027 рік.

"Ми дуже раді будівництву нового ангара. Він є не тільки черговою віхою нашої довірливої співпраці з Antonov Logistics Salis GmbH, але й символом ефективності нашого аеропорту та важливим імпульсом для LEJ, як другого за величиною авіаційного вантажного хабу в Німеччині ", - зазначено у повідомленні.

Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" заснована в 1989 році. Як зазначено на її сайті, парк авіакомпанії складається з одного літака Ан-225 "Мрія", семи Ан-124-100 "Руслан", одного Ан-22 "Антей", одного Ан-26 та одного Ан-74Т. За даними ГК "Укроборонпром", внаслідок ворожих дій Росії на початку вторгнення розгромлено базу (НП "Антонов") у Гостомелі, пошкоджено базу на Святошині, знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225 "Мрія". Постраждав також ще один Ан-124, тоді як п'ять інших Ан-124 вивели з України.

У липні 2025 року "Антонов" завершив модернізацію Ан-124-100 "Руслан" та переправив його з Києві до Лейпцигу.

Теги: #лейпциг #антонов #ангар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:24 17.07.2025
Підприємство "Антонов" модернізувало Ан-124 "Руслан" та перемістило його до Німеччини

Підприємство "Антонов" модернізувало Ан-124 "Руслан" та перемістило його до Німеччини

12:48 12.07.2025
Літак Ан-124 "Руслан" "Авіаліній Антонова" перелетів з Києва до Лейпцигу та пройде сертифікаційне випробування

Літак Ан-124 "Руслан" "Авіаліній Антонова" перелетів з Києва до Лейпцигу та пройде сертифікаційне випробування

13:14 09.10.2024
Кличко в Німеччині взяв участь у нагородженні престижною медіа-премією - її вручили за правду у висвітленні війни в Україні

Кличко в Німеччині взяв участь у нагородженні престижною медіа-премією - її вручили за правду у висвітленні війни в Україні

11:14 12.04.2024
ДП "Антонов" перетворено на АТ

ДП "Антонов" перетворено на АТ

19:33 27.02.2024
Керівництво ДП "Антонов" судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, унаслідок чого ворог знищив "Мрію"

Керівництво ДП "Антонов" судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, унаслідок чого ворог знищив "Мрію"

12:56 31.01.2024
Київ отримав від міста-побратима Лейпцига п’ять нових пожежних автомобілів - Кличко

Київ отримав від міста-побратима Лейпцига п’ять нових пожежних автомобілів - Кличко

09:28 04.01.2024
Турецька компанія планує побудувати логістичний і транспортний вузол в аеропорту "Антонов"

Турецька компанія планує побудувати логістичний і транспортний вузол в аеропорту "Антонов"

11:12 15.12.2023
Передано до суду справу за обвинуваченням ексдиректора з правових питань ДП "Антонов" і колишнього керівника адвокатського об'єднання

Передано до суду справу за обвинуваченням ексдиректора з правових питань ДП "Антонов" і колишнього керівника адвокатського об'єднання

16:57 14.11.2023
Кличко взяв участь у відкритті німецько-української конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу

Кличко взяв участь у відкритті німецько-української конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу

10:21 23.04.2023
Україна представить національний стенд на Лейпцизькому книжковому ярмарку

Україна представить національний стенд на Лейпцизькому книжковому ярмарку

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

ОСТАННЄ

Раді пропонують прийняти в цілому законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

РФ звинувачує Україну у власній підривній діяльності в Африці – МЗС

Мінрозвитку та Habitat for Humanity in Ukraine запускають спільний проєкт з інвентаризації будівель для створення доступного житла

Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА