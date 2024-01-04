Турецька компанія планує побудувати логістичний і транспортний вузол в аеропорту "Антонов"

Турецька компанія Mabtec Engineering and Consultancy, що займається проєктуванням, реалізацією та управлінням інженерних проєктів, планує побудувати логістичний і транспортний вузол у розташованому біля Києва аеропорту "Антонов", повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Планується будівництво сучасного логістичного і транспортного вузла, який розпочне роботу після відкриття повітряного простору України", - написав Кисилевський на своїй сторінці у фейсбуці у середу.

Як повідомлялося, 19 грудня 2023 року Mabtec Engineering and Consultancy оголосила про старт розроблення концепції реконструкції аеропорту "Антонов" на базі індустріального парку Bucha Techno Garden.

На сайті турецької компанії в портфоліо зазначено, зокрема, численні проєкти в стамбульському аеропорту Сабіха Гекчен, у столиці Туркменістану Ашгабаті, а також в Іраку, Афганістані та Азербайджані.