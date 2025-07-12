Інтерфакс-Україна
Події
12:48 12.07.2025

Літак Ан-124 "Руслан" "Авіаліній Антонова" перелетів з Києва до Лейпцигу та пройде сертифікаційне випробування

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Літак Ан-124 "Руслан" "Авіаліній Антонова" перелетів з Києва до Лейпцигу та пройде сертифікаційне випробування
Фото: https://www.facebook.com

Літак Ан-124-100 "Руслан" UR-82073 авіакомпанії "Авіалінії Антонова" в п’ятницю, 11 липня, здійснив переліт з Києва до Лейпцигу, де наразі базується флот компанії.

"Літак Ан-124-100 UR-82073 вже у Лейпцигу. І хоча ще попереду тернистий шлях сертифікаційних випробувань, є надія побачити його в небі України. З новими двигунами, новою авіонікою, з розширеними умовами застосування!" – написав у Facebook інспектор з льотної придатності Державної авіаційної служби Федір Грищук.

Як повідомлялося, небо над Україною закрито для польотів цивільних літаків з початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року. За цей час лише кілька цивільних літаків, які застрягли в українських аеропортах, вдалося переправити за межі країни з аеропортів "Бориспіль" та "Львів".

Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" заснована в 1989 році. Як зазначено на її сайті, парк авіакомпанії складається з одного літака Ан-225 "Мрія", семи Ан-124-100 "Руслан", одного Ан-22 "Антей", одного Ан-26 та одного Ан-74Т. За даними ГК "Укроборонпром", внаслідок ворожих дій Росії на початку вторгнення розгромлено базу (НП "Антонов") у Гостомелі, пошкоджено базу на Святошині, знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225 "Мрія". Постраждав також ще один Ан-124, тоді як п'ять інших Ан-124 вивели з України.

Теги: #лейпциг #переліт #руслан #авіалінії_антонова

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