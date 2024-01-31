Київ отримав від міста-побратима Лейпцига п’ять нових пожежних автомобілів - Кличко

Київ отримав від німецького міста-побратима п’ять нових пожежних автомобілів, із четверга отримані машини заступають на бойове чергування в пожежних частинах столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

"Сьогодні Київ отримав чергову партію допомоги - ще п’ять нових пожежних автомобілів. Зокрема, два автомобілі Renault Kerax із колісною формулою 6х4, один автомобіль Renault MDB3 та два Iveco Daily з колісною формулою 4х4. Усі машини підвищеної прохідності з сучасними системами піногасіння. Вже завтра отримані автівки заступають на бойове чергування у пожежних частинах міста", - написав Кличко в телеграм-каналі в середу.

Він додав, що передання автомобілів профінансувало Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Польські партнери виготовили машини в найкоротші терміни.

"Дякую міжнародним партнерам за підтримку та допомогу, адже в умовах війни, коли місту необхідно оперативно й ефективно реагувати на виклики та надзвичайні ситуації, така допомога дуже важлива", - наголосив Кличко.

Мер нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Київ залучив і отримав від міжнародних партнерів 65 пожежних авто, 50 сучасних карет швидкої допомоги та 82 міські автобуси.