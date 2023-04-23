Україна представить національний стенд на Лейпцизькому книжковому ярмарку

Основною темою українського стенду на міжнародному книжковому ярмарку в Лейпцигу, що триватиме з 27 до 30 квітня, стане експозиція "Зруйнована бібліотека" з меблями зі зруйнованих унаслідок російської агресії бібліотек України, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

"Гасло (українського стенду - ІФ-У) "Sensitive Content" ("Чутливий вміст") привертає увагу міжнародного співтовариства до руйнування українських бібліотек, що сталося внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України", - йдеться в повідомленні міністерства на офіційному сайті.

"Ми переконані, що маємо доносити свою правду про нашу реальність не для того, щоб вражати тих, хто нас підтримує, а для того, щоб свідчити про злочини, які щодня вчиняють росіяни проти українців та української культури. Сповнені нового досвіду війни, ми пишемо й видаємо книжки. У проєкті Дарії Білої та Софії Гупаловської на українському стенді — нові книги з України поряд із меблями зі зруйнованих унаслідок російських обстрілів українських бібліотек", - розповідає директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, яку цитує пресслужба міністерства.

Як зазначається, крізь білу фарбу, що пом'якшує реальність, проступають понівечені війною бібліотечні меблі та книжки. "Ми пом'якшуємо дійсність, щоб жити далі, але вона говорить, зокрема, через нові українські книжки. Доступна для сприйняття та обговорення правда про війну має звучати, доки Україна не позбудеться колонізаційної експансії Росії", - переконана Коваль.

Як повідомляється, на знак підтримки України в умовах війни з Росією організатори Лейпцизького книжкового ярмарку надали безкоштовний стенд D307 площею 110 м².

Українська програма відбудеться завдяки підтримці Goethe-Institut в Україні, зазначає пресслужба міністерства.