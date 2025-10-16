Літак із Зеленським приземлився у США

Літак ДАП "Україна" на борту якого перебував президент України Володимир Зеленський приземлився на авіабазі ВПС США Andrews. Інформацію про приземлення повідомив моніторинговий ресурс airnavradar.com.

Переліт з ірландського аеропорту Шеннон тривав 6 годин 39 хвилин.

Джерело: https://www.airnavradar.com/data/flights/UKN1151/2578504958?fbclid=IwY2xjawNeH71leHRuA2FlbQIxMABicmlkETE4VTQwTzhHTm1FTlp4NGdEAR6cc32Prgv0W-vIcUTeATX0qSfsmqoDL-slhehHQnL8PS9pddf_7z6brSXR4A_aem_qOKQfgrzf9Ms3nsem4xgLw