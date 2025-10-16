Інтерфакс-Україна
Події
22:08 16.10.2025

Літак із Зеленським приземлився у США

1 хв читати

Літак ДАП "Україна" на борту якого перебував президент України Володимир Зеленський приземлився на авіабазі ВПС США Andrews. Інформацію про приземлення повідомив моніторинговий ресурс airnavradar.com.

Переліт з ірландського аеропорту Шеннон тривав 6 годин 39 хвилин.

Джерело: https://www.airnavradar.com/data/flights/UKN1151/2578504958?fbclid=IwY2xjawNeH71leHRuA2FlbQIxMABicmlkETE4VTQwTzhHTm1FTlp4NGdEAR6cc32Prgv0W-vIcUTeATX0qSfsmqoDL-slhehHQnL8PS9pddf_7z6brSXR4A_aem_qOKQfgrzf9Ms3nsem4xgLw

Теги: #візит #переліт #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:55 16.10.2025
Зеленський: від зустрічі з Трампом очікуємо, що імпульс, який спрацював на Близькому Сході допоможе закінчити війну РФ проти України

Зеленський: від зустрічі з Трампом очікуємо, що імпульс, який спрацював на Близькому Сході допоможе закінчити війну РФ проти України

21:11 16.10.2025
Трамп: Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Ґазі, у нас не буде іншого вибору, крім як вбити їх

Трамп: Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Ґазі, у нас не буде іншого вибору, крім як вбити їх

20:50 16.10.2025
Орбан підтвердив готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна

Орбан підтвердив готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна

20:47 16.10.2025
Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті відбудеться, важливо не дати Путіну тягнути час – ЦПД

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті відбудеться, важливо не дати Путіну тягнути час – ЦПД

01:39 16.10.2025
Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

19:45 15.10.2025
Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій від Британії - Зеленський

Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій від Британії - Зеленський

19:35 15.10.2025
В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

19:33 15.10.2025
Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

14:31 15.10.2025
Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

12:55 15.10.2025
УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

ВАЖЛИВЕ

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель 17-річного українця у Дубліні, тривають слідчі дії

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 146 ворожих атак - Генштаб

Мобільні ЦНАПи надали держпослуги понад 7,5 тис. українців у ІІ кв. 2025 року

Президент фармкомпанії "Біофарма Плазма" розкритикував систему освіти в Україні

Лідер республіканців у Сенаті США має намір винести на голосування проєкт про санкції проти країн, які торгують з РФ

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

Міністр оборони України прибув до Люксембургу

Келлог зустрівся з українською делегацією у Вашингтоні

Українська делегація у Вашингтоні обговорила з головою Комітету з фінансових послуг Палати представників США кроки, як змусити РФ зупинити війну - Єрмак

Сибіга проінформував главу МЗС Сербії про наслідки російських атак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА