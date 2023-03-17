АН-225 "Мрія" мав полетіти до Лейпцига перед початком повномасштабного російського вторгнення

Найбільший у світі вантажний літак АН-225 "Мрія" напередодні повномасштабного вторгнення Росії мав відлетіти з Гостомелю до Німеччини, повідомило видання Bild.

За інформацією видання, міжнародний аеропорт Лейпцига Галле за місяць до вторгнення вже підготував місця для паркування для українських літаків. "Переміщення 225-го та меншого 124-го судна було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Розмови про це велися за кілька тижнів до цього", - йдеться у статті Bild, із посиланням на представника аеропорту Галле Уве Шухарта.

За словами капітана "Мрії" Дмитра Антонова, увечері 23 лютого 2022 року екіпаж та пілоти сіли у повністю заправлений вантажний літак, але їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва.