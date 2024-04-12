Події

11:14 12.04.2024

ДП "Антонов" перетворено на АТ

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ДП "Антонов" перетворено на АТ

Державне підприємство "Антонов" перетворено на акціонерне товариство (АТ), яке й надалі входитиме до структури АТ "Українська оборонна промисловість", ідеться в повідомленні компанії в п'ятницю у фейсбуці.

"Офіційно в новий статус "Антонов" переходить сьогодні, 12 квітня 2024 року. Нова повна назва звучатиме як акціонерне товариство "Антонов", скорочена - АТ "Антонов". Зміни жодним чином не впливають на форму державної власності - 100% акцій АТ "Антонов" є власністю держави", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що корпоратизація відкриває перед підприємством нові можливості для розвитку та корпоративного управління, впровадження нових технологій, забезпечить гнучкіший та ефективніший підхід у всіх робочих процесах та управлінні ресурсами, може сприяти залученню додаткових фінансових ресурсів для модернізації та розвитку підприємства.

"Це історичний момент і новий розділ в історії нашого підприємства. Перехід до статусу акціонерного товариства забезпечить нові можливості для нас: залучати інвестиції, розширювати партнерства, оптимізовувати управлінські процеси. Ця трансформація дасть нам змогу більш гнучко реагувати на зміни ринкових умов та потреби наших партнерів", - наводяться в повідомленні слова в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євгена Гаврилова.

Він додав, що компанія зобов'язується також продовжувати свою діяльність з огляду на соціальну відповідальність та етичну поведінку щодо своїх працівників.

Водночас голова профспілки "Славутич" у ДП "Антонов" у фейсбуці стверджує, що рішення про корпоратизацію не було погоджено з профспілками і, отже, керівництво компанії порушило вимоги колективного договору щодо процедури зміни організаційно-правової структури.

Теги: #антонов

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