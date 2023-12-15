Передано до суду справу за обвинуваченням ексдиректора з правових питань ДП "Антонов" і колишнього керівника адвокатського об'єднання

Антикорупційні органи України завершили розслідування і передали до суду матеріали справи за обвинуваченням ексдиректора з правових питань ДП "Антонов" і колишнього керівника адвокатського об'єднання в розтраті коштів.

"НАБУ і САП відправили на лаву підсудних ексдиректора з правових питань ДП "Антонов" і колишнього керівника адвокатського об'єднання. Їх звинувачують у розтраті понад 18 млн грн коштів держпідприємства та складанні завідомо неправдивих офіційних документів", - ідеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі у п'ятницю.

За версією слідства, чиновник ДП у змові з директором адвокатського об'єднання погодив оплату адвокатських послуг у завищеному розмірі - на 7 млн грн більше за необхідну суму.

"Згодом він погодив оплату тим самим адвокатам додаткових 11 млн грн за послуги, до яких об’єднання не мало жодного стосунку, а їх надання не охоплювалося умовами договору", - наголошується в повідомленні.

Усю суму коштів, перерахованих ДП "Антонов" адвокатському об'єднанню, заарештовано.