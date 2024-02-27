Події

19:33 27.02.2024

Керівництво ДП "Антонов" судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, унаслідок чого ворог знищив "Мрію"

1 хв читати
Керівництво ДП "Антонов" судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, унаслідок чого ворог знищив "Мрію"

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП "Антонов" та його заступника за фактом перешкоджання законній діяльності військових, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що під час повномасштабного вторгнення рф на територію України керівники ДП "Антонов" перешкоджали військовим Національної гвардії України у виконанні ними своїх службових обов’язків з охорони та оборони об’єкту - аеропорту в смт Гостомель. Вони не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію аеропорту та категорично заборонили обладнати позиції, інженерні та фортифікаційні споруди для виконання бойових завдань", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Умисне зволікання керівників держпідприємства в допущенні військових на територію аеропорту дало змогу ворогу завдати вогневого ураження по особовому складу, літакам, автотранспортним засобам і спорудам аеропорту. Унаслідок ворожої атаки 27 лютого 2022 року було знищено літак Ан-225 "Мрія", а також інші літаки, що перебували там.

Дії обвинувачених призвели до втрати контролю над стратегічним і військовим об'єктом із подальшою тимчасовою окупацією прилеглих до смт Гостомель населених пунктів Київської області та створили загрозу національній безпеці України.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

 

Теги: #суд #антонов #мрія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 26.02.2024
Банкрутство Миколи Лагуна і збитки "Дельта Банку": у середу суди розглянуть обидві справи

Банкрутство Миколи Лагуна і збитки "Дельта Банку": у середу суди розглянуть обидві справи

11:15 22.02.2024
ДБР передало до суду справу щодо держзради екснардепа Рабіновича

ДБР передало до суду справу щодо держзради екснардепа Рабіновича

03:15 22.02.2024
Судді в Лондоні завершили слухання у справі Ассанжа, вердикт оголосять не раніше березня

Судді в Лондоні завершили слухання у справі Ассанжа, вердикт оголосять не раніше березня

07:08 20.02.2024
Богуслаєву суд продовжив запобіжний захід

Богуслаєву суд продовжив запобіжний захід

19:03 19.02.2024
Справа "ДЕЛЬТА БАНКУ": Микола Лагун продовжує спроби оголосити банкрутство - рішення за Північним апеляційним господарським судом

Справа "ДЕЛЬТА БАНКУ": Микола Лагун продовжує спроби оголосити банкрутство - рішення за Північним апеляційним господарським судом

19:29 15.02.2024
Колишнього в. о. директора ДП "Південдіпрошахт" і його заступника засуджено до 7 років позбавлення волі

Колишнього в. о. директора ДП "Південдіпрошахт" і його заступника засуджено до 7 років позбавлення волі

16:28 15.02.2024
Судді, які санкціонують обшуки і стеження за журналістами, потурають методам тоталітарних країн і перекреслюють шлях України до ЄС

Судді, які санкціонують обшуки і стеження за журналістами, потурають методам тоталітарних країн і перекреслюють шлях України до ЄС

17:02 12.02.2024
Суд відмовив Фаріон у поновленні на посаді професорки Львівської політехніки

Суд відмовив Фаріон у поновленні на посаді професорки Львівської політехніки

03:45 09.02.2024
Байден спростував деякі висновки спецпрокурора у справі про зберігання секретних документів

Байден спростував деякі висновки спецпрокурора у справі про зберігання секретних документів

16:48 08.02.2024
СПРАВА "ДЕЛЬТА БАНКУ": адвокати Миколи Лагуна намагаються перевести справу у Печерський суд, де раніше вже були застосовані правки Лозового для закриття інших проваджень

СПРАВА "ДЕЛЬТА БАНКУ": адвокати Миколи Лагуна намагаються перевести справу у Печерський суд, де раніше вже були застосовані правки Лозового для закриття інших проваджень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог планує розхитати ситуацію деструктивними наративами й на початку літа завдати військової поразки на сході України

На авдіївському напрямку українські сили здійснили відхід від сіл Сєверне та Степове - ОСУВ "Таврія"

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Українські сили збили ще один ворожий Су-34 - ПС ЗСУ

Унаслідок ворожого обстрілу на Сумщині двоє поліцейських загинули, шестеро поранені

ОСТАННЄ

Українська авіація завдала ударів по 15 районах зосередження противника

Росіяни завдали чотири ракетних і 52 авіаційних удари по території України

На лінії фронту за добу відбулося 86 бойових зіткнень

В Україні створюють інформаційну систему щодо військовополонених

У Саудівській Аравії Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом

Ворог планує розхитати ситуацію деструктивними наративами й на початку літа завдати військової поразки на сході України

У Росії незаконно використовують саундтрек до тизеру української військової драми "Обмін" - Держкіно

На авдіївському напрямку українські сили здійснили відхід від сіл Сєверне та Степове - ОСУВ "Таврія"

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

СБУ й Нацполіція встановили особи молодих людей, які влаштували вечірку з гаслами "кадирівців" і стріляниною з пістолета

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА