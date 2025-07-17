Підприємство "Антонов" модернізувало Ан-124 "Руслан" та перемістило його до Німеччини

Українське авіаційне підприємство "Антонов" завершило модернізацію транспортного літака Ан-124-100 "Руслан" та переправило його до Німеччини, повідомляє акціонерне товариство "Антонов".

"Через повномасштабну агресію росії у 2022 році роботи були частково призупинені: на той момент літак перебував у розібраному стані. Проте навіть у найскладніших умовах війни, команда АТ "АНТОНОВ" змогла відновити роботи та завершити модернізацію у червні 2025 року", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, роботи з глибокої модернізації літака почалися у 2021 році. Метою була заміна російських комплектуючих на комплектуючі українського та західного виробництва.

Як повідомлялося, літак Ан-124-100 "Руслан" UR-82073 авіакомпанії "Авіалінії Антонова" в п’ятницю, 11 липня, здійснив переліт з Києва до Лейпцигу, де наразі базується флот компанії.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=756611630217707&rdid=NGZ9BZR6ds0r9rNw