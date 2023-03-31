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13:34 31.03.2023

СБУ знешкодила в Дніпрі злочинне угруповання, яке займалося вимаганням

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СБУ знешкодила в Дніпрі злочинне угруповання, яке займалося вимаганням

Служба безпеки України в результаті спецоперації в м. Дніпро нейтралізувала кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів регіону.

"До складу банди входили 10 осіб, більшість з яких неодноразово притягувалися до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах та вимаганні грошей з громадян, зокрема представників малого і середнього бізнесу. В разі відмови платити "данину" – погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна", - повідомляється на сайті СБУ в п'ятницю.

Для маскування злочинних дій фігуранти постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ.

"Учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били й чинили психологічний тиск. Таким чином зловмисники отримали ключі від його приватної оселі. Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад 1 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів злочинної діяльності групи.

Під час багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викрили злочинні плани угруповання та затримали п'ятьох його активних учасників під час спроби ще одного викрадення людини. Ще чотирьох фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їх проживання.

Встановлено, що лідером банди є місцевий кримінальник, який очікує покарання у місцевому СІЗО за розбій та грабежі. Саме він дистанційно керував угрупованням та "погоджував" перелік потенційних жертв зловмисників.

Під час обшуків у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); ст.186 (грабіж); ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди.

Теги: #сбу #дніпро #вимагателі

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