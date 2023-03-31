Події

13:02 31.03.2023

Окупанти обстріляли три прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

1 хв читати
Окупанти обстріляли три прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

Російські окупанти в п'ятницю в першій половині дня обстріляли район с. Олександрівки Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також сіл с. Улиці та Баранівки Шосткинського району Сумської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 08:00 до 08:30 зафіксовано 20 приходів, ймовірно ствольна артилерія, в районі н.п. Улиця (Сумська обл.)… З 10:05 до 11:00 зафіксовано 26 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Олександрівка (Чернігівська обл.)… З 11:15 до 11:30 зафіксовано 14 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Баранівка (Сумська обл.)", - ідеться в повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів інформація не надходила.

Олександрівка розташована за 5 км від кордону з РФ, Улиця і Баранівка - за 2 км.

Теги: #північ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 31.03.2023
Унаслідок нічного ракетного удару й атаки "Шахедів" на Харківську область постраждали п'ятеро мирних жителів

Унаслідок нічного ракетного удару й атаки "Шахедів" на Харківську область постраждали п'ятеро мирних жителів

08:51 31.03.2023
За минулу добу окупанти обстріляли Херсонську область 64 рази, загинула одна людина, ще двох поранено

За минулу добу окупанти обстріляли Херсонську область 64 рази, загинула одна людина, ще двох поранено

08:19 31.03.2023
Унаслідок ворожих обстрілів убито одного жителя Донбасу, ще шістьох поранено

Унаслідок ворожих обстрілів убито одного жителя Донбасу, ще шістьох поранено

07:15 31.03.2023
У Сумській області окупанти обстріляли три громади в четвер, є поранені

У Сумській області окупанти обстріляли три громади в четвер, є поранені

14:18 30.03.2023
В Авдіївці непоодинокими є випадки, коли люди діставали поранення дорогою до лікарні - начальник МВА

В Авдіївці непоодинокими є випадки, коли люди діставали поранення дорогою до лікарні - начальник МВА

10:40 30.03.2023
Від російських обстрілів за добу загинули троє цивільних, 11 поранені - Міноборони України

Від російських обстрілів за добу загинули троє цивільних, 11 поранені - Міноборони України

08:58 30.03.2023
За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, з пораненнями госпіталізовані три мирні мешканки

За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, з пораненнями госпіталізовані три мирні мешканки

08:42 30.03.2023
За минулу добу окупанти 45 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, одна - поранена

За минулу добу окупанти 45 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, одна - поранена

08:12 30.03.2023
У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро – поранено

У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро – поранено

02:11 30.03.2023
У середу окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

У середу окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президентка Молдови прибула до України

Столтенберг: Фінляндія стане членом НАТО вже найближчими днями

Прем'єр Словенії на зустрічі із Зеленським заявив про зацікавленість у відновленні Ізюму

У Бахмуті час грає проти ворога - Маляр

На Херсонщині троє енергетиків підірвалися на міні, двоє людей загинули - голова ОВА

ОСТАННЄ

Президентка Молдови прибула до України

СБУ знешкодила в Дніпрі злочинне угруповання, яке займалося вимаганням

У Нью-Йорку біля ООН сьогодні відкриється виставка російських злочинів в Україні

На "Українському радіо" 4 квітня відбудеться всеукраїнський диктант про мінну безпеку

За рік у Київській області було відновлено понад 11 тис. із 27 тис. зруйнованих об'єктів - заступник голови ОП Кулеба

Столтенберг: Фінляндія стане членом НАТО вже найближчими днями

Вихідні в більшості областей будуть дощовими, трохи потеплішає

Білорусь повертає на свою територію ядерну зброю через порушення гарантій безпеки, заявляє Лукашенко

Біля Києво-Печерської лаври сталася невелика сутичка прихильників і противників УПЦ (МП)

Прем'єр Словенії на зустрічі із Зеленським заявив про зацікавленість у відновленні Ізюму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА