Окупанти обстріляли три прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

Російські окупанти в п'ятницю в першій половині дня обстріляли район с. Олександрівки Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також сіл с. Улиці та Баранівки Шосткинського району Сумської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 08:00 до 08:30 зафіксовано 20 приходів, ймовірно ствольна артилерія, в районі н.п. Улиця (Сумська обл.)… З 10:05 до 11:00 зафіксовано 26 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Олександрівка (Чернігівська обл.)… З 11:15 до 11:30 зафіксовано 14 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Баранівка (Сумська обл.)", - ідеться в повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів інформація не надходила.

Олександрівка розташована за 5 км від кордону з РФ, Улиця і Баранівка - за 2 км.