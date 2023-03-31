Столтенберг: Фінляндія стане членом НАТО вже найближчими днями

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Фінляндія стане членом альянсу вже найближчими днями.

Про це він заявив у п'ятницю у відеозверненні, оприлюдненому в твіттері.

Вітаючи ратифікацію парламентом Туреччини членства Фінляндії в НАТО, Столтенберг сказав: "Усі 30 союзників ратифікували протокол про вступ. Я щойно говорив із президентом Саулі Нііністьо, щоб привітати його з цією історичною подією. Фінляндія приєднається до нашого альянсу найближчими днями", - заявив він.

Столтенберг переконаний, що членство Фінляндії в НАТО зробить альянс іще безпечнішим і сильнішим.