Прем'єр-міністри України та Хорватії обговорили підтримку в розмінуванні та ветеранській політиці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, повідомляє пресслужба уряду України.

Шмигаль подякував хорватській стороні за візит і послідовну підтримку впродовж усієї повномасштабної агресії Росії.

"Хорватія - держава, яка попри складний шлях повоєнного відновлення успішно повноцінно інтегрувалася до ЄС. Для нас є надзвичайно цінним ваш досвід у сфері євроінтеграції, повоєнному відновленні, ветеранській політиці, розмінуванні", - сказав він.

Прем'єр-міністр наголосив, що Україна дуже цінує допомогу Хорватії, зокрема, подякував за намір передати вертольоти Мі-8.

У свою чергу Пленкович зазначив, що Хорватія готова допомогти в питанні реабілітації ветеранів, відновленні, захисті культурної спадщини від війни. Крім того, Хорватія на рівні Європейської Комісії готує ініціативи про допомогу Україні в гуманітарному розмінуванні.