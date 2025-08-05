Інтерфакс-Україна
Події
18:41 05.08.2025

Хорватія виділить свою частку на підтримку українських воїнів - Зеленський після розмови з Пленковичем

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Хорватія виділить свою частку на підтримку українських воїнів - Зеленський після розмови з Пленковичем
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, з яким обговорив новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, а також механізм Security Action for Europe (SAFE).

"Поінформував про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних та співпрацю з партнерами для посилення наших воїнів. Говорили про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який уже ефективно працює. Також обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також. Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Лідери скоординували наступні кроки. За словами, Зеленського готується активна дипломатична робота, щоб дати Україні більше сили.

Також Зеленський привітав Хорватію із Днем перемоги та подяки вітчизні – днем хорватських захисників.

У свою чергу, Пленкович повідомив, що обговорив з главою Української держави ініціативи щодо припинення вогню.

"Ми обговорили ініціативи щодо досягнення припинення вогню в Україні, а також заплановані інвестиції у зміцнення європейської оборони та подальшу підтримку #країни через новий європейський інструмент SAFE. Хорватія продовжує надавати політичну, військову, економічну та гуманітарну допомогу українському народу", - написав Пленкович у соцмережі Х.

 

 

Теги: #пленкович #хорватія #зеленський

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