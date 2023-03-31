Прокуратура АР Крим повідомила про підозру капітану судна РФ, причетному до перевезення викраденого українського зерна

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру громадянину РФ, капітану судна, який причетний до перевезення викраденого з окупованих територій українського зерна, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Встановлено, що громадянин РФ у 2022 та 2023 роках здійснив три заходження на російському судні "Альтарф" (раніше мало назву "Кудьма-4") до закритого морського торговельного порту "Севастополь" для завантаження награбованим українським збіжжям. Усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітан періодично вимикав AIS (Автоматична ідентифікаційна система) та вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу судна, яке прямувало нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого півострова", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Дії підозрюваного кваліфіковано за фактом порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія почала активно використовувати тимчасово окупований Крим як "сіру зону" для перевезення та подальшого збуту награбованого українського зерна до третіх країн. Тож прокурори автономії продовжують працювати для встановлення всіх причетних до організації цієї незаконної схеми. Зокрема вже повідомлено про підозри окупаційному міністру "сільського господарства Республіки Крим", директору компанії-власниці кораблів РФ та дев'ятьом капітанам російських суден (ч. 2 ст. 332-1 КК України).