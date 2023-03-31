Прем'єр-міністр Словаччини прибув до України

Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Геґер у п'ятницю прибув до України, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє словацьке агентство TASR.

Разом із Геґером до України приїхав також міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Час і місце зустрічі не повідомляють заздалегідь із міркувань безпеки.

Як заявив Геґер, Зеленський запросив його відвідати Україну в телефонній розмові після того, як Словаччина схвалила передання Україні винищувачів МіГ-29.

Надь зі свого боку протягом дня має зустрітися зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.