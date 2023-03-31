Події

11:02 31.03.2023

Прем'єр-міністр Словаччини прибув до України

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Прем'єр-міністр Словаччини прибув до України

Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Геґер у п'ятницю прибув до України, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє словацьке агентство TASR.

Разом із Геґером до України приїхав також міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Час і місце зустрічі не повідомляють заздалегідь із міркувань безпеки.

Як заявив Геґер, Зеленський запросив його відвідати Україну в телефонній розмові після того, як Словаччина схвалила передання Україні винищувачів МіГ-29.

Надь зі свого боку протягом дня має зустрітися зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Теги: #україна #словаччина #премєр_міністр

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