За минулу добу окупанти обстріляли Херсонську область 64 рази, загинула одна людина, ще двох поранено

За минулу добу російські окупанти 64 рази обстріляли населені пункти Херсонської області, унаслідок цього загинула одна людина, ще двох поранено, повідомляє обласна військова адміністрація.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 64 рази атакували мирні населені пункти Херсона. Випустили 243 снаряди з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників та авіації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що житлові квартали Херсона армія РФ атакувала 9 разів. Через обстріли в місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

"За минулу добу в Херсонській області в результаті російської агресії 1 людина загинула, 2 людини отримали поранення", - додали в ОВА.