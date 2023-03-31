У Сумській області окупанти обстріляли три громади в четвер, є поранені

У Сумській області російські окупанти обстріляли три громади в четвер, є поранені, повідомила пресслужба ОВА.

"Упродовж дня росіяни здійснили обстріли території 3 громад Сумщини: Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на територію Краснопільської громади з ворожого БПЛА росіяни скинули два вибухові предмети типу ВОГ. Унаслідок обстрілу отримав поранення місцевий житель.

Територією Середино-Будської громади в другій половині дня четверга були обстріли з мінометів - 13 прильотів. Унаслідок обстрілу пошкоджено неактивне зерносховище та приватний будинок.

По території Білопільської громади був обстріл з території РФ із АГС і СПГ - 41 постріл.