Події

07:15 31.03.2023

У Сумській області окупанти обстріляли три громади в четвер, є поранені

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У Сумській області окупанти обстріляли три громади в четвер, є поранені

У Сумській області російські окупанти обстріляли три громади в четвер, є поранені, повідомила пресслужба ОВА.

"Упродовж дня росіяни здійснили обстріли території 3 громад Сумщини: Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на територію Краснопільської громади з ворожого БПЛА росіяни скинули два вибухові предмети типу ВОГ. Унаслідок обстрілу отримав поранення місцевий житель.

Територією Середино-Будської громади в другій половині дня четверга були обстріли з мінометів - 13 прильотів. Унаслідок обстрілу пошкоджено неактивне зерносховище та приватний будинок.

По території Білопільської громади був обстріл з території РФ із АГС і СПГ - 41 постріл.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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