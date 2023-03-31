Події

04:57 31.03.2023

Резніков опублікував відео випробування переданих Україні бронеавтомобілів Stryker та Cougar

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Резніков опублікував відео випробування переданих Україні бронеавтомобілів Stryker та Cougar

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео випробування переданих Україні бронеавтомобілів Stryker та Cougar, повідомляє прес-служба Міноборони.

"(Бронемашини) Strykers та Cougars тепер у майстерних руках українських десантно-штурмових військ. Провів тест-драйв", - йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що "раді, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів".

Вона наблизить нас до перемоги.

Резніков висловив подяку президенту США Джозефу Байдену та міністру оборони Ллойду Остіну.

Теги: #україна #міноборони #бронеавтомобілі

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