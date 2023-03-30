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19:44 30.03.2023

45 держав-учасниць ОБСЄ активували "Московський механізм" для розслідування депортації Росією українських дітей

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45 держав-учасниць ОБСЄ активували "Московський механізм" для розслідування депортації Росією українських дітей

Група держав - учасниць ОБСЄ розпочала незалежне розслідування згідно з "Московським механізмом" для вивчення випадків депортації українських дітей до РФ, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вітаю звернення 45 держав - учасниць ОБСЄ до "Московського механізму" для розв'язання проблеми насильницької передачі Росією українських дітей. Потрібні рішучі спільні дії, щоб зупинити цю практику геноциду, повернути дітей назад в Україну і притягнути винних до відповідальності", - написав Кулеба у твіттері в четвер.

"Московський механізм", прийнятий на третьому етапі Конференції з людського виміру в 1991 році, доповнює і зміцнює "Віденський механізм". Він передбачає можливість направлення місій експертів для надання допомоги державам-учасницям у вирішенні того чи того питання або проблеми, пов'язаної з людським виміром.

 

Теги: #рф #діти #обсє

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