45 держав-учасниць ОБСЄ активували "Московський механізм" для розслідування депортації Росією українських дітей

Група держав - учасниць ОБСЄ розпочала незалежне розслідування згідно з "Московським механізмом" для вивчення випадків депортації українських дітей до РФ, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вітаю звернення 45 держав - учасниць ОБСЄ до "Московського механізму" для розв'язання проблеми насильницької передачі Росією українських дітей. Потрібні рішучі спільні дії, щоб зупинити цю практику геноциду, повернути дітей назад в Україну і притягнути винних до відповідальності", - написав Кулеба у твіттері в четвер.

"Московський механізм", прийнятий на третьому етапі Конференції з людського виміру в 1991 році, доповнює і зміцнює "Віденський механізм". Він передбачає можливість направлення місій експертів для надання допомоги державам-учасницям у вирішенні того чи того питання або проблеми, пов'язаної з людським виміром.