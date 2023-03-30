Події

19:35 30.03.2023

Кабмін визнав розпорядження про передання Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд таким, що втратило чинність

2 хв читати
Кабмін визнав розпорядження про передання Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд таким, що втратило чинність

Кабінет Міністрів України визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі Української православної церкви (Московського патріархату) будівель і споруд.

"Щойно уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. №519 "Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами міністра, низкою законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври та переходити в ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старослов'янська й українська. Після чого в УПЦ (МП) заявили, що виселення ченців зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

20 березня Синод УПЦ (МП) закликав президента Володимира Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди. В УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній 29 березня затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. Після чого предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій наклав заборону на священнослужіння на архімандрита Авраамія.

30 березня комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври для проведення перевірки. Пізніше за фактом перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври подали заяву до поліції, а міністр Ткаченко заявив, що 31 березня комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору.

 

Теги: #лавра #кабмін #упцмп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 30.03.2023
Госпсуд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо недійсності одностороннього розірвання договору

Госпсуд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо недійсності одностороннього розірвання договору

17:12 30.03.2023
Поліція відкрила справу за фактом перешкоджання роботі журналістів на території Лаври

Поліція відкрила справу за фактом перешкоджання роботі журналістів на території Лаври

15:47 30.03.2023
Подано заяву до поліції, завтра комісія Мінкультури продовжить свою роботу в Лаврі в будь-якому разі - Ткаченко

Подано заяву до поліції, завтра комісія Мінкультури продовжить свою роботу в Лаврі в будь-якому разі - Ткаченко

11:59 30.03.2023
Комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври

Комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври

09:04 30.03.2023
Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

17:58 29.03.2023
Епіфаній затвердив архімандрита Авраамія в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ

Епіфаній затвердив архімандрита Авраамія в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ

12:31 29.03.2023
Києво-Печерська лавра буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

Києво-Печерська лавра буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

17:03 28.03.2023
Кабмін схвалив залучення другого гранту від США на $2,5 млрд через проєкт МБРР і Міжнародної асоціації розвитку - Шмигаль

Кабмін схвалив залучення другого гранту від США на $2,5 млрд через проєкт МБРР і Міжнародної асоціації розвитку - Шмигаль

14:03 27.03.2023
Кабмін продовжив програму розвитку автомобільних доріг до кінця року, зменшивши фінансування на 2023р. у 1,7 раза

Кабмін продовжив програму розвитку автомобільних доріг до кінця року, зменшивши фінансування на 2023р. у 1,7 раза

16:10 26.03.2023
Уряд України схвалив проєкт Меморандуму з МВФ за новою програмою EFF

Уряд України схвалив проєкт Меморандуму з МВФ за новою програмою EFF

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Госпсуд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо недійсності одностороннього розірвання договору

Україна може стати членом ЄС через рік після початку передвступних переговорів - Кулеба

Подано заяву до поліції, завтра комісія Мінкультури продовжить свою роботу в Лаврі в будь-якому разі - Ткаченко

В Авдіївці наступного тижня планують примусово евакуювати дітей, які залишилися, - начальник військової адміністрації

В Авдіївці непоодинокими є випадки, коли люди діставали поранення дорогою до лікарні - начальник МВА

ОСТАННЄ

До суду скеровано справу проти двох киян, які налагодили виїзд військовозобов'язаних за кордон - прокуратура

45 держав-учасниць ОБСЄ активували "Московський механізм" для розслідування депортації Росією українських дітей

Опалення в Києві відключать після стабільного потепління - мер

У 2023 році в Києві з'явиться велика рекреаційна зона і триватиме оновлення парків і скверів

Мінсоцполітики України цифровізувало реєстрацію надавачів соціальних послуг

Північна Македонія вирішила подарувати Україні 12 бойових вертольотів - ЗМІ

На сході України за добу відбито 47 атак російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Прага надасть гуманітарну допомогу київським лікарням

Шмигаль розповів про вісім напрямів розвитку ветеранської політики в Україні

Сили НАТО проводять військово-морські та військово-повітряні навчання в дельті Дунаю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА