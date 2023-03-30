Зеленський обговорив із делегацією концерну Rheinmetall подальшу співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером, повідомляє пресслужба глави держави.

Під час переговорів було детально обговорено поточний стан співробітництва з концерном і перспективи його розвитку.

Президент наголосив на необхідності подальшого поглиблення та інтенсифікації партнерства і з метою забезпечення нагальних потреб сил оборони України, і для суттєвого посилення обороноздатності України в перспективі.

Він також висловив подяку провідній оборонній компанії ФРН і всьому народові Німеччини за всебічну допомогу та підтримку України у тривалій боротьбі проти російської агресії.

"Цінуємо цю важливу допомогу в нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", - наголосив Зеленський.