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15:05 30.03.2023

Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго до України

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Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго до України

Суд у місті Шамбері (Франція) у четвер відхилив запит української сторони про екстрадицію Костянтина Жеваго, зазначено у заяві адвокатів українського бізнесмена, переданій агентству "Інтерфакс-Україна".

"Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, наданих стороною захисту", – зазначається у документі.

На думку українського бізнесмена, постанова французького суду підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих обвинувачень.

"Це переслідування містить політичний мотив та явні ознаки піар-кампанії державних правоохоронних органів. Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи і дотримуватимуться закону при подальшому розгляді цієї справи", – наведено у повідомленні слова Жеваго.

Його адвокати зазначили, що останні чотири роки бізнесмен неодноразово звертався і продовжує звертатися до ДБР та Офісу генерального прокурора з пропозицією надати свідчення, щоб почати об'єктивне розслідування та забезпечити йому право на справедливе правосуддя. За їхніми твердженням, Жеваго хоче довести справу або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше, але ні ДБР, ні Генпрокуратура не виявляють у цьому інтересу, тоді як справа завдає шкоди діловій та особистій репутації підприємця.

Теги: #жеваго #франція #відмова

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