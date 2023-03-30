В Авдіївці повністю розбита інфраструктура і немає жодної вцілілої будівлі - начальник військової адміністрації

Інфраструктуру Авдіївки (Донецька область) повністю знищено внаслідок російських обстрілів, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, а житловий фонд зруйновано на 80%, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

"Інфраструктура розбита повністю - не працює нічого. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований - це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише зносити і заново будувати. Наразі жодного вцілілого будинку. У місті, напевно, ще з літа немає жодної вцілілої будівлі. А загалом у нас було 149 багатоповерхових і близько чотирьох тисяч приватних будинків", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Барабаш зазначив, що взимку місцеві жителі, які залишилися в місті, опалювали свої будинки за допомогою печей-буржуйок, яких "дуже багато надали і волонтери, і держава", а також коштом субвенції з держбюджету було закуплено паливо для буржуйок.